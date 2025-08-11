UA

Помідори на зиму без зелені: ідеальний варіант швидкої консервації

Рецепт консервованих помідорів на зиму (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Домашні заготовки з помідорів можна робити навіть без спецій та зелені. В результаті у консервації буде збережено лише природний смак овочів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт помідорів на зиму

Інгредієнти:

  • вода - 1 л
  • цукор - 3-4 ст. л (80-100 г)
  • сіль - 1 ст. л
  • оцет 9% - 50 мл

Спосіб приготування

Банки потрібно ретельно помити та простерилізувати у духовці. Помідори теж помийте, найкраще підійдуть зі щільною шкіркою.

Рецепт консервації помідорів на зиму (фото: кадр з відео)

Викладіть помідори у банки та залийте водою, яка тільки що закипіла. Накрийте банки кришками та залиште на 20 хв.

Приготування консервованих помідорів на зиму (фото: кадр з відео)

Для маринаду на літрову банку потрібно приблизно піл літри. У каструлю з водою додайте сіль, оцет, цукор та поставте на вогонь.

Воду з помідорів злийте, а натомість влийте маринад, який щойно закипів.

В результаті банки щільно закрийте та накрийте ковдрою.

Рецепт консервації помідорів на зиму (фото: кадр з відео)

 

