Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервации

Рецепт консервированных помидоров на зиму (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние заготовки из помидоров можно делать даже без специй и зелени. В результате в консервации будет сохранен только естественный вкус овощей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт помидоров на зиму

Ингредиенты:

  • вода - 1 л
  • сахар - 3-4 ст. л (80-100 г)
  • соль - 1 ст. л
  • уксус 9% - 50 мл

Способ приготовления

Банки нужно тщательно помыть и простерилизовать в духовке. Помидоры тоже помойте, лучше всего подойдут с плотной кожицей.

Рецепт консервации помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

Выложите помидоры в банки и залейте водой, которая только что закипела. Накройте банки крышками и оставьте на 20 мин.

Приготовление консервированных помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

Для маринада на литровую банку нужно примерно пол литра. В кастрюлю с водой добавьте соль, уксус, сахар и поставьте на огонь.

Воду из помидоров слейте, а взамен влейте маринад, который только что закипел.

В результате банки плотно закройте и накройте одеялом.

Рецепт консервации помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

 

