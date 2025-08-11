Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервации

Домашние заготовки из помидоров можно делать даже без специй и зелени. В результате в консервации будет сохранен только естественный вкус овощей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Ингредиенты:
Способ приготовления
Банки нужно тщательно помыть и простерилизовать в духовке. Помидоры тоже помойте, лучше всего подойдут с плотной кожицей.
Выложите помидоры в банки и залейте водой, которая только что закипела. Накройте банки крышками и оставьте на 20 мин.
Для маринада на литровую банку нужно примерно пол литра. В кастрюлю с водой добавьте соль, уксус, сахар и поставьте на огонь.
Воду из помидоров слейте, а взамен влейте маринад, который только что закипел.
В результате банки плотно закройте и накройте одеялом.
