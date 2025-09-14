Помідори та огірки подешевшали, а перець стрімко росте: що буде з цінами цієї осені

В Україні у 2025 році помітно знизилися ціни на помідори та огірки, тоді як болгарський перець подорожчав. Така динаміка пов’язана з урожаєм, розвитком тепличного виробництва та зміною сезонів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Помідори

За словами експерта, у 2025 році вартість помідорів у середньому на 20-25% нижча, ніж торік. Хоча на початку вересня ціни зросли через скорочення пропозиції ґрунтових томатів, теплична продукція стримує подорожчання.

"Торік був неврожай, а через спеку польові томати швидко псувалися. У 2025 році ситуація сприятливіша - продукція з’являлася на ринку поступово", - пояснює Гопка.

Огірки

Подібна ситуація з огірками - у річному вимірі їхня вартість знизилася приблизно на 30%.

"У першій половині вересня огірки продавалися по 30-55 гривень/кг, тоді як торік мінімальні ціни стартували від 40 гривень/кг. Тобто нині вони доступніші для споживачів майже на третину", - каже аналітик.

Гопка додає, що завдяки розвитку тепличного господарства огірки та помідори можна вирощувати кількома циклами, що збільшує валовий збір та робить продукцію доступнішою для споживачів.

Болгарський перець

Натомість болгарський перець подорожчав. На початку вересня його оптова ціна зросла приблизно на 20% у порівнянні як з минулим місяцем, так і з торішнім рівнем. Нині середня вартість становить 40-50 гривень/кг.

"У жовтні можливе подорожчання помідорів, огірків та перцю на 10-15%, оскільки зменшиться пропозиція, а витрати на зберігання зростуть", - прогнозує Гопка.