Половина України в овочах і картоплі, половина в кавунах: чому це може обвалити ціни

Через минулорічні високі ціни фермери масово кинулись вирощувати овочі й кавуни. Така "овочева лихоманка" може призвести до зниження цін уже найближчим часом.

Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову його інтерв'ю ЦЕС.

Дорога картопля

За його словами, овочевий ринок України щороку поводиться як маятник. Якщо в одному сезоні якийсь продукт стає дуже дорогим, наступного року він може подешевшати до мінімуму.

"Українці подивилися, що картопля коштувала 40 гривень - і всі почали її сіяти. І айтішники, і криптовалютчики, і фермери - всі інвестують у картоплю", - розповідає Баштанник.

Це пов’язано з тим, що цикл вирощування овочів короткий, на відміну від ягід чи садів. У результаті вся країна починає сіяти той овоч, що був найдорожчим минулого року.

Чому картопля подешевшає

У 2024 році картопля була рекордно дорогою - до 50 гривень за кілограм. Це підштовхнуло фермерів масово засівати поля саме нею. А тепер погодні умови ідеальні для врожаю.

"Цього року в Центральній, Північній, Західній Україні картоплі дуже сприятливо. Холодно, але картоплі це не шкодить", - пояснює експерт.

Водночас Баштанник зазначає, що через брак овочесховищ дешева картопля триматиметься на ринку недовго - приблизно пів року.

Капуста з прибутком у 600% і ризиком падіння

Минулого року капуста принесла шалені прибутки - до 600% рентабельності. Це спровокувало нову хвилю посадок по всій країні.

"Пів країни вже в капусті. Але це погано", - вважає Баштанник.

За його словами, така надпропозиція на ринку призведе до зниження цін. "Очевидно, що вона не буде по 1-2 гривні, як колись за півдня, але й не буде такою дорогою", - додає він.

Вся друга половина країни - в кавунах

Втрату південних регіонів, які традиційно вирощували кавуни, вдалося компенсувати. Тепер цю культуру вирощують навіть на півночі країни.

"Пів країни в капусті, а друга половина - в кавунах. Вирощують у Сумській, Волинській, Чернігівській областях", - говорить Баштанник.

Завдяки новим гібридам і зміні клімату кавуни вдало ростуть і за межами Херсонщини. А за ціною вони вже не є екзотикою - як після початку повномасштабного вторгнення.

Сезон кавунів: дешево, масово і швидко

Баштанник запевняє, що проблем із кавунами не буде - їх уже дуже багато. Ця культура проста у вирощуванні, не потребує сховищ і має короткий обіг.

"Це швидка культура. Посіяв - зібрав, народ поїв за місяць-півтора - і все", - зазначає він.

За його словами, ще з радянських часів казали: хочеш мільйон - посій 30 гектарів кавуна. Ця формула знову працює в умовах війни.

Чого чекати від цін восени

Баштанник переконаний, що в серпні–вересні борщовий набір суттєво подешевшає. Але лише за умови, якщо не трапиться форс-мажорів.

"Ціни будуть прийнятними. Бо якщо картопля по 10 гривень - то вже виникає питання: а де собівартість?", - каже він.