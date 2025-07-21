ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Половина України в овочах і картоплі, половина в кавунах: чому це може обвалити ціни

Україна, Понеділок 21 липня 2025 14:14
UA EN RU
Половина України в овочах і картоплі, половина в кавунах: чому це може обвалити ціни Фото: ціни на капусту та кавуни в Україні впадуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через минулорічні високі ціни фермери масово кинулись вирощувати овочі й кавуни. Така "овочева лихоманка" може призвести до зниження цін уже найближчим часом.

Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову його інтерв'ю ЦЕС.

Дорога картопля

За його словами, овочевий ринок України щороку поводиться як маятник. Якщо в одному сезоні якийсь продукт стає дуже дорогим, наступного року він може подешевшати до мінімуму.

"Українці подивилися, що картопля коштувала 40 гривень - і всі почали її сіяти. І айтішники, і криптовалютчики, і фермери - всі інвестують у картоплю", - розповідає Баштанник.

Це пов’язано з тим, що цикл вирощування овочів короткий, на відміну від ягід чи садів. У результаті вся країна починає сіяти той овоч, що був найдорожчим минулого року.

Чому картопля подешевшає

У 2024 році картопля була рекордно дорогою - до 50 гривень за кілограм. Це підштовхнуло фермерів масово засівати поля саме нею. А тепер погодні умови ідеальні для врожаю.

"Цього року в Центральній, Північній, Західній Україні картоплі дуже сприятливо. Холодно, але картоплі це не шкодить", - пояснює експерт.

Водночас Баштанник зазначає, що через брак овочесховищ дешева картопля триматиметься на ринку недовго - приблизно пів року.

Капуста з прибутком у 600% і ризиком падіння

Минулого року капуста принесла шалені прибутки - до 600% рентабельності. Це спровокувало нову хвилю посадок по всій країні.

"Пів країни вже в капусті. Але це погано", - вважає Баштанник.

За його словами, така надпропозиція на ринку призведе до зниження цін. "Очевидно, що вона не буде по 1-2 гривні, як колись за півдня, але й не буде такою дорогою", - додає він.

Вся друга половина країни - в кавунах

Втрату південних регіонів, які традиційно вирощували кавуни, вдалося компенсувати. Тепер цю культуру вирощують навіть на півночі країни.

"Пів країни в капусті, а друга половина - в кавунах. Вирощують у Сумській, Волинській, Чернігівській областях", - говорить Баштанник.

Завдяки новим гібридам і зміні клімату кавуни вдало ростуть і за межами Херсонщини. А за ціною вони вже не є екзотикою - як після початку повномасштабного вторгнення.

Сезон кавунів: дешево, масово і швидко

Баштанник запевняє, що проблем із кавунами не буде - їх уже дуже багато. Ця культура проста у вирощуванні, не потребує сховищ і має короткий обіг.

"Це швидка культура. Посіяв - зібрав, народ поїв за місяць-півтора - і все", - зазначає він.

За його словами, ще з радянських часів казали: хочеш мільйон - посій 30 гектарів кавуна. Ця формула знову працює в умовах війни.

Чого чекати від цін восени

Баштанник переконаний, що в серпні–вересні борщовий набір суттєво подешевшає. Але лише за умови, якщо не трапиться форс-мажорів.

"Ціни будуть прийнятними. Бо якщо картопля по 10 гривень - то вже виникає питання: а де собівартість?", - каже він.

Нагадаємо, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявив, що рекордна ціна на яблука в Україні викликана подорожчанням апельсинів в Бразилії.

За даними Держстату, у червні 2025 року капуста подорожчала в 2,5 раза до 28,2 гривень за кілограм.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни на овочі Державна служба статистики
Новини
Масована атака на Івано-Франківськ і руйнування у Києві: все про наслідки обстрілу на ранок
Масована атака на Івано-Франківськ і руйнування у Києві: все про наслідки обстрілу на ранок
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні