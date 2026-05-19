UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Помічники ТЦК" з Індії: у ЦПД спростували фото з іноземцями у формі

19:17 19.05.2026 Вт
3 хв
У Центрі протидії дезінформації розповіли, хто і для чого поширює такі фейки
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У мережі поширють фейки про іноземців у ТЦК (Getty Images)

У мережі поширюють фейкове фото, на якому нібито зображені "помічники ТЦК" індійського походження на вулицях українських міст. Насправді це згенероване штучним інтелектом зображення, яке є частиною російської дезінформаційної кампанії.

Головне:

  • Суть фейку: Російські ресурси поширюють згенероване штучним інтелектом фото, на якому поруч із людьми у військовій формі зображений чоловік південноазійської зовнішності з пов’язкою "помічник ТЦК".
  • Офіційне спростування: ЦПД заявив, що знімок повністю сфальсифікований спеціалізованими сервісами штучного інтелекту і є частиною антимігрантської операції РФ.
  • Мета ворожої ІПСО: Через вигадки про "іноземців у ТЦК" та "масове заміщення населення" бот-акаунти намагаються розпалити міжетнічну напругу і спровокувати внутрішні конфлікти в Україні.
  • Реальні цифри: Про жодне масове залучення іноземців до ТЦК чи ринку праці не йдеться.

У мережі поширюють сфальсифіковане фото

На поширеному ворожими ресурсами фото поруч із людьми у військовій формі зображений чоловік південноазійської зовнішності з червоною пов’язкою на рукаві з написом "помічник ТЦК".

У Центрі протидії дезінформації заявили, що фото є сфальсифікованим.

"Насправді це фото сфальсифіковане. Зображення було згенероване штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою через спеціалізовані сервіси аналізу контенту", - зазначили у ЦПД.

Там пояснили, що поява такого контенту є продовженням системної антимігрантської інформаційної операції РФ.


У мережі поширють фейки про іноземців з Азії в ТЦК (колаж: ЦПД)

Для чого поширюють фейки

За даними Центру, мета таких фейків - розпалювання міжетнічної напруги, створення недовіри та провокування внутрішніх конфліктів в Україні.

Пізніше у ЦПД також повідомили про продовження кампанії з маніпуляцій навколо теми трудової міграції.

У Центрі наголосили, що в соцмережах поширюються маніпулятивні повідомлення про нібито "масове завезення робочої сили з Азії" та "заміщення населення іноземцями". При цьому для поширення таких наративів використовують бот-акаунти та згенерований контент.

Трудові мігранти в Україні

Водночас, за даними Міністерства економіки України, за перші чотири місяці 2026 року в Україні видали лише 3,2 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців.

Для порівняння, до повномасштабної війни в Україні діяло близько 22 тисяч дозволів, а у 2025 році було видано або продовжено 9,5 тисячі.

У ЦПД наголошують, що нині не йдеться про масове залучення іноземних працівників, а подібні інформаційні кампанії є частиною російських дезінформаційних операцій проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України наразі не планує активно залучати трудових мігрантів з-за кордону, а головним пріоритетом вважає повернення українців, які виїхали через війну.

Також ми писали, що демограф Елла Лібанова вважає, що для відбудови країни потрібна продумана міграційна політика, інвестиції та збереження зв’язків з українцями за кордоном, але виступає проти ідеї платити громадянам за повернення в Україну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фейки