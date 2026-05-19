"Помічники ТЦК" з Індії: у ЦПД спростували фото з іноземцями у формі

У мережі поширюють фейкове фото, на якому нібито зображені "помічники ТЦК" індійського походження на вулицях українських міст. Насправді це згенероване штучним інтелектом зображення, яке є частиною російської дезінформаційної кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
На поширеному ворожими ресурсами фото поруч із людьми у військовій формі зображений чоловік південноазійської зовнішності з червоною пов’язкою на рукаві з написом "помічник ТЦК".
У Центрі протидії дезінформації заявили, що фото є сфальсифікованим.
"Насправді це фото сфальсифіковане. Зображення було згенероване штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою через спеціалізовані сервіси аналізу контенту", - зазначили у ЦПД.
Там пояснили, що поява такого контенту є продовженням системної антимігрантської інформаційної операції РФ.
У мережі поширють фейки про іноземців з Азії в ТЦК (колаж: ЦПД)
За даними Центру, мета таких фейків - розпалювання міжетнічної напруги, створення недовіри та провокування внутрішніх конфліктів в Україні.
Пізніше у ЦПД також повідомили про продовження кампанії з маніпуляцій навколо теми трудової міграції.
У Центрі наголосили, що в соцмережах поширюються маніпулятивні повідомлення про нібито "масове завезення робочої сили з Азії" та "заміщення населення іноземцями". При цьому для поширення таких наративів використовують бот-акаунти та згенерований контент.
Водночас, за даними Міністерства економіки України, за перші чотири місяці 2026 року в Україні видали лише 3,2 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців.
Для порівняння, до повномасштабної війни в Україні діяло близько 22 тисяч дозволів, а у 2025 році було видано або продовжено 9,5 тисячі.
У ЦПД наголошують, що нині не йдеться про масове залучення іноземних працівників, а подібні інформаційні кампанії є частиною російських дезінформаційних операцій проти України.
