"Помощники ТЦК" из Индии: в ЦПД опровергли фото с иностранцами в форме

Главное: Суть фейка: Российские ресурсы распространяют сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором рядом с людьми в военной форме изображен мужчина южноазиатской внешности с повязкой "помощник ТЦК".

Российские ресурсы распространяют сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором рядом с людьми в военной форме изображен мужчина южноазиатской внешности с повязкой "помощник ТЦК". Официальное опровержение: ЦПД заявил, что снимок полностью сфальсифицирован специализированными сервисами искусственного интеллекта и является частью антимигрантской операции РФ.

ЦПД заявил, что снимок полностью сфальсифицирован специализированными сервисами искусственного интеллекта и является частью антимигрантской операции РФ. Цель вражеской ИПСО: Через выдумки об "иностранцах в ТЦК" и "массовом замещении населения" бот-аккаунты пытаются разжечь межэтническое напряжение и спровоцировать внутренние конфликты в Украине.

Через выдумки об "иностранцах в ТЦК" и "массовом замещении населения" бот-аккаунты пытаются разжечь межэтническое напряжение и спровоцировать внутренние конфликты в Украине. Реальные цифры: Ни о каком массовом привлечении иностранцев в ТЦК или рынок труда речь не идет.

В сети распространяют сфальсифицированное фото

На распространенном враждебными ресурсами фото рядом с людьми в военной форме изображен мужчина южноазиатской внешности с красной повязкой на рукаве с надписью "помощник ТЦК".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что фото является сфальсифицированным.

"На самом деле это фото сфальсифицировано. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, что подтверждается проверкой через специализированные сервисы анализа контента", - отметили в ЦПД.

Там пояснили, что появление такого контента является продолжением системной антимигрантской информационной операции РФ.



В сети распространяют фейки об иностранцах из Азии в ТЦК (коллаж: ЦПД)

Для чего распространяют фейки

По данным Центра, цель таких фейков - разжигание межэтнической напряженности, создание недоверия и провоцирование внутренних конфликтов в Украине.

Позже в ЦПД также сообщили о продолжении кампании по манипуляциям вокруг темы трудовой миграции.

В Центре отметили, что в соцсетях распространяются манипулятивные сообщения о якобы "массовом завозе рабочей силы из Азии" и "замещении населения иностранцами". При этом для распространения таких нарративов используют бот-аккаунты и сгенерированный контент.

Трудовые мигранты в Украине

В то же время, по данным Министерства экономики Украины, за первые четыре месяца 2026 года в Украине выдали лишь 3,2 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев.

Для сравнения, до полномасштабной войны в Украине действовало около 22 тысяч разрешений, а в 2025 году было выдано или продлено 9,5 тысячи.

В ЦПД отмечают, что сейчас речь не идет о массовом привлечении иностранных работников, а подобные информационные кампании являются частью российских дезинформационных операций против Украины.