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Помощники Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов

Новина українською →
США, Среда 11 января 2023 23:24
Помощники Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили, как минимум, еще одну партию секретных документов за пределами вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Источник на условиях анонимности рассказал, что помощники Байдена проверяли документы за пределами его бывшего офиса в Вашингтоне, чтобы узнать есть ли среди них те, которые необходимо передать в Национальный архив.

"Обыск был описан как исчерпывающий с целью получить полный отчет обо всех секретных документах, которые могли быть случайно упакованы в коробки, когда Байден покинул кабинет вице-президента в январе 2017 года", - пишет издание.

Белый дом и Министерство юстиции США пока не комментировали эту ситуацию.

Ранее стало известно, что в офисных помещениях Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

После президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах и заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что их содержание ему неизвестно.

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