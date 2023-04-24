Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армію Судану, яку приводить Al Arabiya.

Зазначається, що це трапилось внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав своєю машиною до столиці країни Хартум.

"Помічника військового аташе Єгипту в Судані було вбито", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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