Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування
У понеділок, 24 квітня, помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армію Судану, яку приводить
Al Arabiya.
"Помічника військового аташе Єгипту в Судані було вбито", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це трапилось внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав своєю машиною до столиці країни Хартум.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.
Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.
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