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Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування

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Судан, Понеділок 24 квітня 2023 21:21
Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування Фото: Судан (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 24 квітня, помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армію Судану, яку приводить
Al Arabiya.

"Помічника військового аташе Єгипту в Судані було вбито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це трапилось внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав своєю машиною до столиці країни Хартум.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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