Помощника военного атташе Египта в Судане застрелили Силы быстрого реагирования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии Судана, которое приводит Al Arabiya.

Отмечается, что это произошло в результате обстрела военизированными силами оперативной поддержки, когда он ехал на своей машине в столицу страны Хартум.

"Помощник военного атташе Египта в Судане был убит", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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