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Помощника военного атташе Египта в Судане застрелили Силы быстрого реагирования

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Судан, Понедельник 24 апреля 2023 21:21
Помощника военного атташе Египта в Судане застрелили Силы быстрого реагирования Фото: Судан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 24 апреля, помощника военного атташе Египта в Судане застрелили Силы быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии Судана, которое приводит Al Arabiya.

"Помощник военного атташе Египта в Судане был убит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в результате обстрела военизированными силами оперативной поддержки, когда он ехал на своей машине в столицу страны Хартум.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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