Помер правозахисник Семен Глузман, який першим кинув виклик каральній психіатрії СРСР

Семен Глузман помер 16 лютого 2026 року у віці 79 років.

Він провів 10 років у таборах та засланні за викриття зловживань медициною в СРСР.

Глузман був соратником Василя Стуса та Левка Лук'яненка.

У сучасній Україні він залишався активним критиком режиму Путіна, порівнюючи його з диктатурою Гітлера.

Семен Глузман пішов у засвіти

Сумну звістку про смерть Семена Фішельовича повідомила його близька подруга Леся Харченко.

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", - написала Харчекно.

Поки причину смерті не розголошують. Деталі щодо місця і часу прощання повідомлять згодом.

Боротьба з "каральною медициною"

Глузман народився у 1946 році в Києві та присвятив життя медицині, проте обрав шлях правди замість кар'єри в радянській системі.

Здобув освіту в Київському медичному інституті у 1970 році. Свою професійну діяльність розпочинав у Житомирі та Коростені, а з 1972 року працював у Києві.

Світове визнання Глузман здобув після того, як провів незалежну експертизу у справі генерала Петра Григоренка. Він науково довів, що дисидент є психічно здоровим, а його утримання в психлікарні - це метод політичного терору.

За цю принциповість у 1972 році лікаря засудили до 7 років таборів суворого режиму у Пермській області та 3 років заслання у Тюменській області.

У таборах він перебував разом із елітою українського дисидентського руху: Василем Стусом, Іваном Світличним та Левком Лук'яненком. Завдяки його працям радянську психіатричну асоціацію згодом було виключено зі світової спільноти.

Семен Глузман пройшов 10 років радянського заслання (фото: Вікіпедія)

Життя після заслання

Після повернення у 1982 році працював у Києві робітником на фабриці, а з 1985 року повернувся до професійної та публіцистичної діяльності.

З 1991 року Семен Глузман обіймав посаду виконавчого секретаря Асоціації психіатрів України. Також Глузман був учасником ініціативи "Першого грудня" (2011-2012 рр.) та активно виступав на захист ув’язненого в Росії режисера Олега Сенцова.

В останні роки життя Семен Глузман активно коментував події в Росії та Україні. Він неодноразово наголошував, що Володимир Путін повністю повторює шлях Адольфа Гітлера, руйнуючи власну державу та сповідуючи ідеологію ненависті.

Глузман порівнював антисемітизм Гітлера з ненавистю Путіна до всього українського народу.