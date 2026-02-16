Умер правозащитник Семен Глузман, который первым бросил вызов карательной психиатрии СССР

Главное:

Семен Глузман умер 16 февраля 2026 года в возрасте 79 лет.

в возрасте 79 лет. Он провел 10 лет в лагерях и ссылке за разоблачение злоупотреблений медициной в СССР.

за разоблачение злоупотреблений медициной в СССР. Глузман был соратником Василия Стуса и Левка Лукьяненко.

В современной Украине он оставался активным критиком режима Путина, сравнивая его с диктатурой Гитлера.

Семен Глузман ушел в мир иной

Печальную весть о смерти Семена Фишелевича сообщила его близкая подруга Леся Харченко.

"Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", - написала Харчекно.

Пока причину смерти не разглашают. Детали относительно места и времени прощания сообщат позже.

Борьба с "карательной медициной"

Глузман родился в 1946 году в Киеве и посвятил жизнь медицине, однако выбрал путь правды вместо карьеры в советской системе.

Получил образование в Киевском медицинском институте в 1970 году. Свою профессиональную деятельность начинал в Житомире и Коростене, а с 1972 года работал в Киеве.

Мировое признание Глузман получил после того, как провел независимую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко. Он научно доказал, что диссидент является психически здоровым, а его содержание в психбольнице - это метод политического террора.

За эту принципиальность в 1972 году врача приговорили к 7 годам лагерей строгого режима в Пермской области и 3 годам ссылки в Тюменской области.

В лагерях он находился вместе с элитой украинского диссидентского движения: Василием Стусом, Иваном Светличным и Левком Лукьяненко. Благодаря его трудам советская психиатрическая ассоциация потом была исключена из мирового сообщества.

Семен Глузман прошел 10 лет советской ссылки (фото: Википедия)

Жизнь после ссылки

После возвращения в 1982 году работал в Киеве рабочим на фабрике, а с 1985 года вернулся к профессиональной и публицистической деятельности.

С 1991 года Семен Глузман занимал должность исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины. Также Глузман был участником инициативы "Первого декабря" (2011-2012 гг.) и активно выступал в защиту заключенного в России режиссера Олега Сенцова.

В последние годы жизни Семен Глузман активно комментировал события в России и Украине. Он неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин полностью повторяет путь Адольфа Гитлера, разрушая собственное государство и исповедуя идеологию ненависти.

Глузман сравнивал антисемитизм Гитлера с ненавистью Путина ко всему украинскому народу.