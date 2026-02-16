Помер правозахисник Семен Глузман, який першим кинув виклик каральній психіатрії СРСР

У віці 79 років пішов із життя видатний український психіатр, правозахисник та колишній дисидент Семен Глузман. Він був людиною, яка першою відкрито кинула виклик системі радянської каральної психіатрії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення його подруги Лесі Харченко у Facebook .

Головне:

Семен Глузман помер 16 лютого 2026 року у віці 79 років.

у віці 79 років. Він провів 10 років у таборах та засланні за викриття зловживань медициною в СРСР.

за викриття зловживань медициною в СРСР. Глузман був соратником Василя Стуса та Левка Лук'яненка.

У сучасній Україні він залишався активним критиком режиму Путіна, порівнюючи його з диктатурою Гітлера.

Семен Глузман пішов у засвіти

Сумну звістку про смерть Семена Фішельовича повідомила його близька подруга Леся Харченко.

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", - написала Харчекно.

Поки причину смерті не розголошують. Деталі щодо місця і часу прощання повідомлять згодом.

Боротьба з "каральною медициною"

Глузман народився у 1946 році в Києві та присвятив життя медицині, проте обрав шлях правди замість кар'єри в радянській системі.

Здобув освіту в Київському медичному інституті у 1970 році. Свою професійну діяльність розпочинав у Житомирі та Коростені, а з 1972 року працював у Києві.

Світове визнання Глузман здобув після того, як провів незалежну експертизу у справі генерала Петра Григоренка. Він науково довів, що дисидент є психічно здоровим, а його утримання в психлікарні - це метод політичного терору.

За цю принциповість у 1972 році лікаря засудили до 7 років таборів суворого режиму у Пермській області та 3 років заслання у Тюменській області.

У таборах він перебував разом із елітою українського дисидентського руху: Василем Стусом, Іваном Світличним та Левком Лук'яненком. Завдяки його працям радянську психіатричну асоціацію згодом було виключено зі світової спільноти.

Семен Глузман пройшов 10 років радянського заслання (фото: Вікіпедія)

Життя після заслання

Після повернення у 1982 році працював у Києві робітником на фабриці, а з 1985 року повернувся до професійної та публіцистичної діяльності.

З 1991 року Семен Глузман обіймав посаду виконавчого секретаря Асоціації психіатрів України. Також Глузман був учасником ініціативи "Першого грудня" (2011-2012 рр.) та активно виступав на захист ув’язненого в Росії режисера Олега Сенцова.

В останні роки життя Семен Глузман активно коментував події в Росії та Україні. Він неодноразово наголошував, що Володимир Путін повністю повторює шлях Адольфа Гітлера, руйнуючи власну державу та сповідуючи ідеологію ненависті.

Глузман порівнював антисемітизм Гітлера з ненавистю Путіна до всього українського народу.