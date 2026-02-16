ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Умер правозащитник Семен Глузман, который первым бросил вызов карательной психиатрии СССР

Понедельник 16 февраля 2026 16:07
Умер правозащитник Семен Глузман, который первым бросил вызов карательной психиатрии СССР Семен Глузман умер в возрасте 79 лет (фото: Lesya Kharchenko/Facebook)
Автор: Василина Копытко

В возрасте 79 лет ушел из жизни выдающийся украинский психиатр, правозащитник и бывший диссидент Семен Глузман. Он был человеком, который первым открыто бросил вызов системе советской карательной психиатрии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение его подруги Леси Харченко в Facebook.

Главное:

  • Семен Глузман умер 16 февраля 2026 года в возрасте 79 лет.
  • Он провел 10 лет в лагерях и ссылке за разоблачение злоупотреблений медициной в СССР.
  • Глузман был соратником Василия Стуса и Левка Лукьяненко.
  • В современной Украине он оставался активным критиком режима Путина, сравнивая его с диктатурой Гитлера.

Семен Глузман ушел в мир иной

Печальную весть о смерти Семена Фишелевича сообщила его близкая подруга Леся Харченко.

"Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", - написала Харчекно.

Пока причину смерти не разглашают. Детали относительно места и времени прощания сообщат позже.

Борьба с "карательной медициной"

Глузман родился в 1946 году в Киеве и посвятил жизнь медицине, однако выбрал путь правды вместо карьеры в советской системе.

Получил образование в Киевском медицинском институте в 1970 году. Свою профессиональную деятельность начинал в Житомире и Коростене, а с 1972 года работал в Киеве.

Мировое признание Глузман получил после того, как провел независимую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко. Он научно доказал, что диссидент является психически здоровым, а его содержание в психбольнице - это метод политического террора.

За эту принципиальность в 1972 году врача приговорили к 7 годам лагерей строгого режима в Пермской области и 3 годам ссылки в Тюменской области.

В лагерях он находился вместе с элитой украинского диссидентского движения: Василием Стусом, Иваном Светличным и Левком Лукьяненко. Благодаря его трудам советская психиатрическая ассоциация потом была исключена из мирового сообщества.

Умер правозащитник Семен Глузман, который первым бросил вызов карательной психиатрии СССРСемен Глузман прошел 10 лет советской ссылки (фото: Википедия)

Жизнь после ссылки

После возвращения в 1982 году работал в Киеве рабочим на фабрике, а с 1985 года вернулся к профессиональной и публицистической деятельности.

С 1991 года Семен Глузман занимал должность исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины. Также Глузман был участником инициативы "Первого декабря" (2011-2012 гг.) и активно выступал в защиту заключенного в России режиссера Олега Сенцова.

В последние годы жизни Семен Глузман активно комментировал события в России и Украине. Он неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин полностью повторяет путь Адольфа Гитлера, разрушая собственное государство и исповедуя идеологию ненависти.

Глузман сравнивал антисемитизм Гитлера с ненавистью Путина ко всему украинскому народу.

