UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України

20:50 10.06.2026 Ср
1 хв
Покійний залишився в історії завдяки одному з найважливіших голосувань незалежної України
aimg Валерія Абабіна
Фото: Помер український політик Вячеслав Бєльський (Getty Images)

Помер Вячеслав Бєльський - український політик, народний депутат II скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

У повідомленні парламенту наголосили, що Бєльський був серед тих, хто заклав основи сучасної української державності.

"Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності", - йдеться у дописі Верховної Ради.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Він працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. Керівництво парламенту висловило співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав покійного.

Читайте також: Помер народний депутат Степан Кубів

Нагадаємо, у січні 2026 року з життя пішов нардеп Олександр Кабанов з фракції "Слуга народу" - він помер на 53-му році.

У травні цього року не стало ексголови Нацбанку Степана Кубіва, народного депутата кількох скликань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПомерДепутати