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Умер один из нардепов, который принимал Конституцию Украины

20:50 10.06.2026 Ср
1 мин
Покойный остался в истории благодаря одному из важнейших голосований независимой Украины
aimg Валерия Абабина
Фото: Умер украинский политик Вячеслав Бельский (Getty Images)

Умер Вячеслав Бельский - украинский политик, народный депутат II созыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

В сообщении парламента отметили, что Бельский был среди тех, кто заложил основы современной украинской государственности.

"Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, сделав свой вклад в становление украинской государственности", - говорится в сообщении Верховной Рады.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села. Руководство парламента выразило соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал покойного.

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Напомним, в январе 2026 года из жизни ушел нардеп Александр Кабанов из фракции "Слуга народа" - он умер на 53-м году.

В мае этого года не стало экс-главы Нацбанка Степана Кубива, народного депутата нескольких созывов.

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