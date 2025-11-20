ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський: що відомо

Четвер 20 листопада 2025 09:40
UA EN RU
Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський: що відомо Нардеп першого скликання ВРУ Віталій Дробінський помер (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Народний депутат України першого скликання Верховної Ради Віталій Григорович Дробінський помер у віці 89 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВРУ у Facebook.

Що саме розповіли у Верховній Раді

Згідно з публікацією ВРУ, щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України першого скликання Віталія Григоровича Дробінського висловило:

  • керівництво Верховної Ради України;
  • народні депутати України;
  • керівництво та працівники Апарату парламенту.

Уточнюється, що як народний депутат України першого скликання, Віталій Григорович був членом комісії ВРУ з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

Повідомляється також, що Дробінський після роботи в парламенті розбудовував приладобудівну галузь.

Був почесним громадянином міста Умань.

"Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", - підсумували у ВРУ.

Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський: що відомоПублікація ВРУ (скриншот: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Основне про життєвий шлях Дробінського

Виходячи з інформації, оприлюдненої на офіційному сайті парламенту, Віталій Дробінський народився 28 лютого 1936 року й за національність був українцем.

Мав вищу освіту. Був інженером-електриком. Закінчив Українську сільськогосподарську академію.

Згодом був генеральним директором Уманського виробничого об'єднання "Мегомметр".

Член КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу) впродовж 1968-1991 років.

Зазначається, що кандидатом у народні депутати Дробінського висунув саме трудовий колектив Уманського виробничого об'єднання "Мегомметр".

18 березня 1990 року - він був обраний нардепом України (у 2-му турі здобув 52,76% голосів, тоді як всього було 13 претендентів).

"Черкаська область. Уманський міський виборчий округ №420", - додали у ВРУ.

Дата прийняття депутатських повноважень: 15 травня 1990 року.

Дата припинення депутатських повноважень: 10 травня 1994 року.

Був одружений, має дітей.

Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський: що відомоКоротка інформація про Дробінського (скриншот: static.rada.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року після важкої хвороби відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Саляк.

Тим часом нещодавно стало відомо, що на фронті загинув Антон Стасів - онук дисидента, політв'язня, автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лук'яненка.

Читайте також, на тлі яких подій Україна проголосила свою Незалежність.

