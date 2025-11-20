Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський: що відомо
Народний депутат України першого скликання Верховної Ради Віталій Григорович Дробінський помер у віці 89 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВРУ у Facebook.
Що саме розповіли у Верховній Раді
Згідно з публікацією ВРУ, щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України першого скликання Віталія Григоровича Дробінського висловило:
- керівництво Верховної Ради України;
- народні депутати України;
- керівництво та працівники Апарату парламенту.
Уточнюється, що як народний депутат України першого скликання, Віталій Григорович був членом комісії ВРУ з питань планування, бюджету, фінансів і цін.
Повідомляється також, що Дробінський після роботи в парламенті розбудовував приладобудівну галузь.
Був почесним громадянином міста Умань.
"Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", - підсумували у ВРУ.
Публікація ВРУ (скриншот: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Основне про життєвий шлях Дробінського
Виходячи з інформації, оприлюдненої на офіційному сайті парламенту, Віталій Дробінський народився 28 лютого 1936 року й за національність був українцем.
Мав вищу освіту. Був інженером-електриком. Закінчив Українську сільськогосподарську академію.
Згодом був генеральним директором Уманського виробничого об'єднання "Мегомметр".
Член КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу) впродовж 1968-1991 років.
Зазначається, що кандидатом у народні депутати Дробінського висунув саме трудовий колектив Уманського виробничого об'єднання "Мегомметр".
18 березня 1990 року - він був обраний нардепом України (у 2-му турі здобув 52,76% голосів, тоді як всього було 13 претендентів).
"Черкаська область. Уманський міський виборчий округ №420", - додали у ВРУ.
Дата прийняття депутатських повноважень: 15 травня 1990 року.
Дата припинення депутатських повноважень: 10 травня 1994 року.
Був одружений, має дітей.
Коротка інформація про Дробінського (скриншот: static.rada.gov.ua)
