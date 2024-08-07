Вперше підняв український прапор над Ратушею. У Львові помер екс-депутат Зиновій Саляк

Після важкої хвороби відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Саляк.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.

Що відомо про смерть Зиновія Саляка

Про смерть видатного українця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"На 76-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Зиновій Саляк, депутат Першого демократичного скликання Львівської міської ради", - написав він 6 серпня на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець уточнив, що пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею у Львові.

"Разом із ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура (на фото)", - уточнив мер Львова.

Він додав, що Саляк до останнього дотримувався цієї традиції та навіть у поважному віці щороку підіймав наш стяг.

"Ми пам'ятаємо! Світла Пам'ять", - підсумував Садовий.

Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Варто зазначити, що Зиновій Михайлович Саляк народився в 1948 році.

Після першої каденції у міській раді Львова він ще кілька разів балотувався в депутати ЛМР, а також у депутати Львівської обласної ради.

У 2015 році він ішов на вибори від політичної партії "Воля", а у 2020 році - від партії "За майбутнє", проте його не обрали.

Попри це Саляк брав активну участь у громадському житті міста. Відстоював, зокрема (як громадський активіст), створення скверу на вулиці Кульчицької.