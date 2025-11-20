Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский: что известно
Народный депутат Украины первого созыва Верховной Рады Виталий Григорьевич Дробинский умер в возрасте 89 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВРУ в Facebook.
Что именно рассказали в Верховной Раде
Согласно публикации ВРУ, искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины первого созыва Виталия Григорьевича Дробинского выразило:
- руководство Верховной Рады Украины;
- народные депутаты Украины;
- руководство и работники Аппарата парламента.
Уточняется, что как народный депутат Украины первого созыва, Виталий Григорьевич был членом комиссии ВРУ по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.
Сообщается также, что Дробинский после работы в парламенте развивал приборостроительную отрасль.
Был почетным гражданином города Умань.
"Выражаем искренние соболезнования его семье и близким", - подытожили в ВРУ.
Публикация ВРУ (скриншот: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Основное о жизненном пути Дробинского
Исходя из информации, обнародованной на официальном сайте парламента, Виталий Дробинский родился 28 февраля 1936 года и по национальности был украинцем.
Имел высшее образование. Был инженером-электриком. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию.
Впоследствии был генеральным директором Уманского производственного объединения "Мегомметр".
Член КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) в течение 1968-1991 годов.
Отмечается, что кандидатом в народные депутаты Дробинского выдвинул именно трудовой коллектив Уманского производственного объединения "Мегомметр".
18 марта 1990 года - он был избран нардепом Украины (во 2-м туре получил 52,76% голосов, тогда как всего было 13 претендентов).
"Черкасская область. Уманский городской избирательный округ №420", - добавили в ВРУ.
Дата принятия депутатских полномочий: 15 мая 1990 года.
Дата прекращения депутатских полномочий: 10 мая 1994 года.
Был женат, имеет детей.
Краткая информация о Дробинском (скриншот: static.rada.gov.ua)
