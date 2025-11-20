ua en ru
Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский: что известно

Четверг 20 ноября 2025 09:40
UA EN RU
Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский: что известно Нардеп первого созыва ВРУ Виталий Дробинский умер (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Народный депутат Украины первого созыва Верховной Рады Виталий Григорьевич Дробинский умер в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВРУ в Facebook.

Что именно рассказали в Верховной Раде

Согласно публикации ВРУ, искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины первого созыва Виталия Григорьевича Дробинского выразило:

  • руководство Верховной Рады Украины;
  • народные депутаты Украины;
  • руководство и работники Аппарата парламента.

Уточняется, что как народный депутат Украины первого созыва, Виталий Григорьевич был членом комиссии ВРУ по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

Сообщается также, что Дробинский после работы в парламенте развивал приборостроительную отрасль.

Был почетным гражданином города Умань.

"Выражаем искренние соболезнования его семье и близким", - подытожили в ВРУ.

Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский: что известноПубликация ВРУ (скриншот: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Основное о жизненном пути Дробинского

Исходя из информации, обнародованной на официальном сайте парламента, Виталий Дробинский родился 28 февраля 1936 года и по национальности был украинцем.

Имел высшее образование. Был инженером-электриком. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию.

Впоследствии был генеральным директором Уманского производственного объединения "Мегомметр".

Член КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) в течение 1968-1991 годов.

Отмечается, что кандидатом в народные депутаты Дробинского выдвинул именно трудовой коллектив Уманского производственного объединения "Мегомметр".

18 марта 1990 года - он был избран нардепом Украины (во 2-м туре получил 52,76% голосов, тогда как всего было 13 претендентов).

"Черкасская область. Уманский городской избирательный округ №420", - добавили в ВРУ.

Дата принятия депутатских полномочий: 15 мая 1990 года.

Дата прекращения депутатских полномочий: 10 мая 1994 года.

Был женат, имеет детей.

Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский: что известноКраткая информация о Дробинском (скриншот: static.rada.gov.ua)

Напомним, в прошлом году после тяжелой болезни отошел в вечность депутат первого демократического созыва Львовского городского совета Зиновий Саляк.

Тем временем недавно стало известно, что на фронте погиб Антон Стасив - внук диссидента, политзаключенного, автора Акта провозглашения Независимости Украины Левка Лукьяненко.

Читайте также, на фоне каких событий Украина провозгласила свою Независимость.

Украина Верховная рада Умер Депутати
