Помер народний депутат Степан Кубів

Народний депутат, колишній голова Нацбанку і ексвіцепрем'єр України Степан Кубів помер 18 травня. Йому було 63 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Європейської солідарності" у Фейсбуці.
Степан Кубів народився 19 березня 1962 року в селі Мшанець на Тернопільщині. Закінчив математичний факультет Львівського університету, пізніше здобув економічну освіту у Львівській політехніці.
До парламентської кар'єри очолював "Кредобанк" у Львові - з 2000 по 2008 рік. Банк за той час суттєво виріс і потрапив до групи великих фінустанов за класифікацією НБУ.
Під час Євромайдану 2013-2014 років Кубів був комендантом Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві.
24 лютого 2014 року його призначили головою Національного банку. На цій посаді він пробув до червня того ж року - пішов у відставку, щоб повернутися до активної політики. Саме його підпис стоїть на банкнотах номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень того випуску.
У 2016 році Кубів очолив Мінекономрозвитку і став першим віцепрем'єром. Обіймав цю посаду до серпня 2019 року.
До Верховної Ради Кубів обирався тричі - у 2012, 2014 і 2019 роках. В останньому скликанні представляв "Європейську Солідарність" і входив до Комітету з питань економічного розвитку.
У 2024 році Росія оголосила його в розшук.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук написав:
"З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги - народного депутата України Степана Кубіва. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", - написав він.
Фракція "Європейська Солідарність" назвала його загибель великою втратою:
"Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам'ять, за європейське майбутнє України", - йдеться у заяві фракції.
Керівництво Верховної Ради, народні депутати та апарат ВР висловили співчуття рідним і близьким.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер нардеп з "Слуги народу" Олександр Кабанов. Смерть була раптовою, хоч депутат і мав проблеми зі здоров'ям.