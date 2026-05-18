Умер народный депутат Степан Кубив

Умер народный депутат Степан Кубив

10:49 18.05.2026 Пн
2 мин
Кубив был главой НБУ и трижды избирался в Раду
aimg Елена Чупровская
Фото: народный депутат Украины Степан Кубив (facebook.com_skubiv)

Народный депутат, бывший глава Нацбанка и экс-вице-премьер Украины Степан Кубив умер 18 мая. Ему было 63 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Европейской солидарности" в Фейсбуке.



Кто такой Степан Кубив

Степан Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец на Тернопольщине. Окончил математический факультет Львовского университета, позже получил экономическое образование во Львовской политехнике.

До парламентской карьеры возглавлял "Кредобанк" во Львове - с 2000 по 2008 год. Банк за то время существенно вырос и попал в группу крупных финучреждений по классификации НБУ.

Майдан, НБУ и Кабмин

Во время Евромайдана 2013-2014 годов Кубив был комендантом Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.

24 февраля 2014 года его назначили председателем Национального банка. На этой должности он пробыл до июня того же года - ушел в отставку, чтобы вернуться к активной политике. Именно его подпись стоит на банкнотах номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен того выпуска.

В 2016 году Кубив возглавил Минэкономразвития и стал первым вице-премьером. Занимал эту должность до августа 2019 года.

Три созыва в парламенте

В Верховную Раду Кубив избирался трижды - в 2012, 2014 и 2019 годах. В последнем созыве представлял "Европейскую Солидарность" и входил в Комитет по вопросам экономического развития.

В 2024 году Россия объявила его в розыск.

Как отреагировали коллеги

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук написал:

"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о внезапной смерти коллеги - народного депутата Украины Степана Кубива. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны", - написал он.

Фракция "Европейская Солидарность" назвала его гибель большой потерей:

"Степан Кубив был не только коллегой по парламенту, но и настоящим соратником в борьбе за украинское государство, за национальную память, за европейское будущее Украины", - говорится в заявлении фракции.

Руководство Верховной Рады, народные депутаты и аппарат ВР выразили соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее мы писали, что умер нардеп из "Слуги народа" Александр Кабанов. Смерть была внезапной, хоть депутат и имел проблемы со здоровьем.

