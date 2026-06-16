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Помер народний депутат, який готував проект Конституції України

20:26 16.06.2026 Вт
2 хв
Він був народним депутатом трьох скликань
aimg Іван Носальський
Фото: Сергій Осика (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Помер Сергій Осика - колишній народний депутат кількох скликань та один із тих, хто готував проект Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

Державна діяльність та внесок у розробку Конституції

Сергій Осика був науковцем і входив до складу Конституційної комісії при Президентові України у 1994-1996 роках. Він готував проект Конституції України до історичного голосування в сесійній залі парламенту.

Окрім наукової діяльності, він займався державною політикою та обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України.

Робота в парламенті та нагороди

Протягом політичної кар’єри Сергія Осику тричі обирали до Верховної Ради - він був народним депутатом IV, V та VI скликань. Під час парламентської діяльності політик працював у кількох ключових напрямках:

  • входив до складу комітету з питань правової політики;
  • обіймав посаду заступника голови комітету з питань фінансів та банківської діяльності;
  • працював заступником голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
  • був першим заступником голови комітету з питань економічної політики.

За вагомий внесок у розвиток держави Сергія Осику нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого екс-нардепа.

До речі, нещодавно помер В'ячеслав Бєльський - один із народних депутатів, який голосував за прийняття Конституції.

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