Помер народний депутат, який готував проект Конституції України

Державна діяльність та внесок у розробку Конституції

Сергій Осика був науковцем і входив до складу Конституційної комісії при Президентові України у 1994-1996 роках. Він готував проект Конституції України до історичного голосування в сесійній залі парламенту.

Окрім наукової діяльності, він займався державною політикою та обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України.

Робота в парламенті та нагороди

Протягом політичної кар’єри Сергія Осику тричі обирали до Верховної Ради - він був народним депутатом IV, V та VI скликань. Під час парламентської діяльності політик працював у кількох ключових напрямках:

входив до складу комітету з питань правової політики;

обіймав посаду заступника голови комітету з питань фінансів та банківської діяльності;

працював заступником голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

був першим заступником голови комітету з питань економічної політики.

За вагомий внесок у розвиток держави Сергія Осику нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого екс-нардепа.