Помер народний депутат, який готував проект Конституції України

Помер Сергій Осика - колишній народний депутат кількох скликань та один із тих, хто готував проект Конституції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.
Сергій Осика був науковцем і входив до складу Конституційної комісії при Президентові України у 1994-1996 роках. Він готував проект Конституції України до історичного голосування в сесійній залі парламенту.
Окрім наукової діяльності, він займався державною політикою та обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України.
Протягом політичної кар’єри Сергія Осику тричі обирали до Верховної Ради - він був народним депутатом IV, V та VI скликань. Під час парламентської діяльності політик працював у кількох ключових напрямках:
За вагомий внесок у розвиток держави Сергія Осику нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
У Верховній Раді висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого екс-нардепа.
До речі, нещодавно помер В'ячеслав Бєльський - один із народних депутатів, який голосував за прийняття Конституції.