Умер нардеп, который готовил проект Конституции Украины

Ушел из жизни Сергей Осыка - бывший народный депутат нескольких созывов и один тех, кто готовил проект украинской Конституции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.
Сергей Осыка был ученым и входил в состав Конституционной комиссии от президента Украины в 1994-1996 годах. Он готовил проект Конституции Украины к историческому голосованию в сессионной зале парламента.
Кроме научной работы, он занимался государственной политикой и занимал должность вице-премьер-министра Украины.
В течение политической карьеры Сергея Осыку трижды избирали в Верховную Раду - он был народным депутатом IV, V и VI созывов. Во время парламентской деятельности политик работал по нескольким ключевым направлениям:
За весомый вклад в развитие государства Сергея Осыку наградили орденом "За заслуги" III степени, а также орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
В Верховной Раде выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего экс-нардепа.
К слову, недавно умер Вячеслав Бельский - один из нардепов, который голосовал за принятие Конституции.