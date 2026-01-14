UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Помер нардеп з "Слуги народу" Олександр Кабанов

Фото: Олександр Кабанов (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

У середу, 14 січня 2026 року, стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука під час виступу у Верховній Раді.

Його колеги по фракції зазначають у своїх соцмережах, що смерть була раптовою, попри те що депутат мав проблеми зі здоров’ям.

Офіційна причина смерті наразі не оприлюднена.

У Верховній Раді також підтвердили смерть Кабанова. 

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України Олександра Кабанова. Він пішов із життя на 53-му році життя", - сказано у повідолменні.

Біографія та освіта

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року. До політичної кар’єри працював у сфері психології та медіа.

У різні роки:

  • був дитячим психотерапевтом;
  • з 1999 по 2006 рік працював на запорізькій ТРК "Алекс";
  • у 2000–2008 роках - тренер з нейролінгвістичного програмування;
  • у 2002–2008 роках - тренер компанії "Сучасні психотехнології".

Робота в медіа та "Кварталі 95"

Згодом Кабанов перейшов у сферу розважального контенту. Він тривалий час працював сценаристом Студії "Квартал 95", був співавтором популярних телевізійних проєктів і фільмів.

Саме в цьому статусі він ішов на парламентські вибори.

Політична діяльність

У 2019 році Олександр Кабанов був обраний народним депутатом IX скликання за списком партії "Слуга народу" (№ 87 у виборчому списку).

У Верховній Раді він:

  • входив до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;
  • опікувався питаннями медіа та культури.

Раніше ми писали, що у США помер український та американський поет, прозаїк і перекладач Юрій Тарнавський. Він був одним із засновників Нью-Йоркської групи, працював у компанії IBM над штучним інтелектом, а пізніше викладав українську літературу в Колумбійському університеті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаСлуга народаПомер