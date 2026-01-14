RU

Умер нардеп из "Слуги народа" Александр Кабанов

Фото: Александр Кабанов (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

В среду, 14 января 2026 года, стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука во время выступления в Верховной Раде.

Его коллеги по фракции отмечают в своих соцсетях, что смерть была внезапной, несмотря на то что депутат имел проблемы со здоровьем.

Официальная причина смерти пока не обнародована.

В Верховной Раде также подтвердили смерть Кабанова.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата Парламента выражают соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины Александра Кабанова. Он ушел из жизни на 53-м году жизни", - сказано в сообщении.

Биография и образование

Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года. До политической карьеры работал в сфере психологии и медиа.

В разные годы:

  • был детским психотерапевтом;
  • с 1999 по 2006 год работал на запорожской ТРК "Алекс";
  • в 2000-2008 годах - тренер по нейролингвистическому программированию;
  • в 2002-2008 годах - тренер компании "Современные психотехнологии".

Работа в медиа и "Квартале 95"

Впоследствии Кабанов перешел в сферу развлекательного контента. Он долгое время работал сценаристом Студии "Квартал 95", был соавтором популярных телевизионных проектов и фильмов.

Именно в этом статусе он шел на парламентские выборы.

Политическая деятельность

В 2019 году Александр Кабанов был избран народным депутатом IX созыва по списку партии "Слуга народа" (№ 87 в избирательном списке).

В Верховной Раде он:

  • входил в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  • занимался вопросами медиа и культуры.

 

Ранее мы писали, что в США умер украинский и американский поэт, прозаик и переводчик Юрий Тарнавский. Он был одним из основателей Нью-Йоркской группы, работал в компании IBM над искусственным интеллектом, а позже преподавал украинскую литературу в Колумбийском университете.

