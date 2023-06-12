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Помер колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі

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Італія, Понеділок 12 червня 2023 11:44
Помер колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі Фото: Сільвіо Берлусконі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сільвіо Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Колишній прем'єр-міністр Італії помер у віці 86 років від раку крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Берлусконі прибув до лікарні минулої п'ятниці, щоб пройти "планові аналізи", пов'язані з лейкозом, на який він страждав протягом деякого часу.

Берлусконі очолював уряд Італії 1994-1995, 2001-2006 та 2008-2011 роках.

Берлусконі відомий своєю дружбою з Володимиром Путіним. 2022 року він виправдовував російське вторгнення в Україну.

Його партія "Вперед, Італія" входить до коаліційного уряду. Водночас позиція Берлусконі різко відрізняється від поглядів прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка підтримує Україну.

У лютому Берлусконі заявив, що якби він залишався прем'єром, він не зустрівся б із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він стверджував, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то й російського вторгнення не було б.

У відповідь Зеленський заявив, що особисто не знайомий із Берлусконі. Президент нагадав аудіозапис, у якому Берлусконі сказав, що отримав від Путіна 20 пляшок горілки. " Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми вам надішлемо", - сказав Зеленський.

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