"Він любить горілку? Ми йому надішлемо". Зеленський відповів Берлусконі на випади у бік України
Президент Володимир Зеленський відреагував на скандальні заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі щодо війни в Україні. За його словами, він обговорить ситуацію із нинішнім прем'єром країни Джорджією Мелоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
Він зазначив, що для України важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, зв'язок з якими налагоджувався складно на тлі інтенсивної дезінформаційної кампанії, що розповсюджується Кремлем.
"Я думаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Ось чому я особисто створив систему безперервного зв'язку з першого дня вторгнення, щоб надавати справжню версію фактів", - наголосив президент.
При цьому він зазначив, що, незважаючи на російську дезінформацію, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "сильна жінка, яка зможе зберегти свій уряд".
За словами українського лідера, він обговорить із італійським прем'єром ситуацію із підтримкою України. Ця розмова відбудеться на тлі різких випадів колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі про війну в Україні.
"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, і нам потрібно щось йому послати (мається на увазі аудіозапис, в якому Берлусконі сказав, що отримав від Путіна 20 пляшок горілки - ред.). Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми вам надішлемо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єр-міністр країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі.
Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то російського вторгнення не було б.
На заяву Берлусконі відреагували у МЗС України. Там зазначили, що такі заяви колишнього прем'єра Італії свідчать про те, що він намагається цілувати криваві руки глави Кремля Володимира Путіна, як це робив з Каддафі.
Після низки критики у свій бік Берлусконі раптом заговорив про "підтримку українського народу".
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