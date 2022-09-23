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Берлусконі виправдав російське вторгнення та Путіна напередодні виборів в Італії

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Рим, П'ятниця 23 вересня 2022 12:43
Берлусконі виправдав російське вторгнення та Путіна напередодні виборів в Італії Фото: експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі напередодні виборів у його країні виправдав російську агресію та дії російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Берлусконі, який має з очільником Кремля дружні стосунки, заявив, що Путіна нібито "підштовхнули" розпочати війну проти України.

"Путіна підштовхнуло російське населення, його партія та його міністри піти цю спецоперацію", - сказав він.

Соратник російського президента вважає, що причиною нападу стала пропаганда, яка показувала знищення російськомовного населення на сході України. За думкою Берлусконі, російські війська повинні були замінити український уряд "порядними людьми".

"Війська мали увійти, дійти до Києва за тиждень, замінити уряд Зеленського порядними людьми і через тиждень повернутися. Натомість вони зустріли несподіваний опір, який потім підживлювався зброєю всіх видів із Заходу", - заявив італійський політик.

Варто зазначити, що у неділю, 25 вересня, в Італії відбудуться дострокові парламентські вибори після падіння проукраїнського уряду технократів Маріо Драгі. Очікується, що партія Берлусконі у складі правої коаліції отримає більшість.

Нагадаємо, що після подій у Бучі експрем'єр Італії засудив російське вторгнення. Берлусконі заявив, що глибоко розчарований поведінкою Путіна.

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