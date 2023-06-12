Скончался бывший премьер-министр Италии Берлускони

Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывший премьер-министр Италии умер в возрасте 86 лет от рака крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Берлускони прибыл в больницу в прошлую пятницу, чтобы пройти "плановые анализы", связанные с лейкозом, которым он страдал в течение некоторого времени.

Берлускони возглавлял правительство Италии 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

Дружба с Путиным и позиция в отношении Украины

Берлускони известен своей дружбой с Владимиром Путиным. В 2022 году он оправдывал российское вторжение в Украину.

Его партия "Вперед, Италия" входит в коалиционное правительство. В то же время, позиция Берлускони резко отличается от взглядов премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая поддерживает Украину.

В феврале Берлускони заявил, что если бы он оставался премьером, он не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он утверждал, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, то и российского вторжения не было бы.

В ответ Зеленский заявил, что лично не знаком с Берлускони. Президент напомнил аудиозапись, в которой Берлускони сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки. "Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества, если хотите, мы вам пришлем", - сказал Зеленский.

Скандальная карьера Берлускони

Берлускони создал бизнес-империю, которая на пике своего развития простиралась от строительства до телевидения, издательского дела, розничной торговли и высшего футбольного дивизиона.

Он использовал свое богатство и средства массовой информации, чтобы заняться политикой в 1994 году, разрушив традиционные партии, как это сделал другой магнат недвижимости, Дональд Трамп, когда он был избран президентом США в 2016 году.

Многие критики Берлускони говорят, что он использовал свою власть в первую очередь для защиты своих деловых интересов, указывая на слабые экономические показатели Италии, бюрократию и неконтролируемую коррупцию во время его длительного пребывания в правительстве.

Избиратели неоднократно покупались на его энергию и энтузиазм. Берлускони пережил череду дипломатических скандалов, включая обвинения в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними и устраивал дикие оргии.

Но он был сломлен масштабами финансового кризиса в Европе в 2011 году и был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра.

За этим последовало новое унижение в виде осуждения в 2013 году за налоговое мошенничество, вердикт, который означал, что он был временно исключен из парламента и лишен своего рыцарского титула.

Из-за финансовых трудностей он продал свою любимую футбольную команду "Милан", чей успех на поле когда-то отражал его политические триумфы, в то время как его усилия по превращению своей медиагруппы в общеевропейского вещательного гиганта так и не увенчались успехом.

В 2022 году его партия "Вперед, Итария", набрала всего 8% голосов - это самый низкий результат за всю историю.