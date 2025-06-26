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Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Четвер 26 червня 2025 14:50
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Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан Фото: Руслан Боделани, колишній мер Одеси (facebook.com/RBodelan )
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 червня, на 84-му році життя помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси - він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні", - написав Кіпер.

Руслан Боделан

Боделан народився 4 квітня 1942-го.

Освіта

Вищу освіту здобував у державному педагогічному інституті у місті Петропавлівськ, Казахської РСР, яку закінчив у 1968-му.

Також навчався у Вищій партійній школі при Центральному комітеті Компартії України.

Політична діяльність

Розпочав свою політичну діяльність у 1960-х роках. З 1964 року перебував у лавах Комуністичної партії Радянського Союзу.

У 1965 році обійняв посаду першого секретаря Кілійського районного комітету ЛКСМ України, а з 1970-го працював інструктором у відділі комсомольських організацій Центрального комітету ЛКСМ України.

У 1973 році став першим секретарем Одеського обласного комітету ЛКСМ України, а у 1979-му першим секретарем Центрального райкому КПУ в місті Одеса.

З 27 грудня 1984 року обіймав посаду першого секретаря Одеського міськкому КПУ.

У період з березня 1990 по серпень 1991 року обіймав посаду першого секретаря Одеського обласного комітету Компартії України.

Від квітня 1990 до квітня 1998 року очолював Одеську обласну раду, а з 28 січня 1991 по березень 1992 року був головою виконавчого комітету Одеської обласної ради.

У грудні 1992 року став народним депутатом України І скликання, а у 1994-му - ІІ скликання.

З 11 липня 1995 року до 26 травня 1998 року очолював Одеську обласну державну адміністрацію.

У серпні 1998 року був обраний Одеським міським головою й обіймав цю посаду до квітня 2005 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці травня з життя пішов народний депутат ІХ-го скликання Сергій Швець.

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