Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан

Сегодня, 26 июня, на 84-м году жизни скончался бывший городской голова Одессы Руслан Боделан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"Его жизнь была тесно связана с историей Одессы - он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении", - написал Кипер.

Руслан Боделан

Боделан родился 4 апреля 1942-го.

Образование

Высшее образование получал в государственном педагогическом институте в городе Петропавловск, Казахской ССР, которое закончил в 1968-м.

Также учился в Высшей партийной школе при Центральном комитете Компартии Украины.

Политическая деятельность

Начал свою политическую деятельность в 1960-х годах. С 1964 года находился в рядах Коммунистической партии Советского Союза.

В 1965 году занял должность первого секретаря Килийского районного комитета ЛКСМ Украины, а с 1970-го работал инструктором в отделе комсомольских организаций Центрального комитета ЛКСМ Украины.

В 1973 году стал первым секретарем Одесского областного комитета ЛКСМ Украины, а в 1979-м первым секретарем Центрального райкома КПУ в городе Одесса.

С 27 декабря 1984 года занимал должность первого секретаря Одесского горкома КПУ.

В период с марта 1990 по август 1991 года занимал должность первого секретаря Одесского областного комитета Компартии Украины.

С апреля 1990 по апрель 1998 года возглавлял Одесский областной совет, а с 28 января 1991 по март 1992 года был главой исполнительного комитета Одесского областного совета.

В декабре 1992 года стал народным депутатом Украины I созыва, а в 1994-м - II созыва.

С 11 июля 1995 года до 26 мая 1998 года возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.

В августе 1998 года был избран Одесским городским головой и занимал эту должность до апреля 2005 года.