ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Помер народний депутат Сергій Швець

Середа 28 травня 2025 14:58
UA EN RU
Помер народний депутат Сергій Швець Фото: Сергій Швець, народний депутат України (facebook.com/sluganarodu.shvets.214)
Автор: Сергій Пишкін

Після тривалої боротьби з важкою хворобою з життя пішов народний депутат ІХ-го скликання Сергій Швець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - написав Арахамія.

Сергій Швець

Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси.

Освіта

Свого часу закінчив Черкаську загальноосвітню школу №28.

Вищу освіту здобув на факультеті гуманітарних і суспільних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Також навчався на факультеті міжнародних економічних відносин у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Кар'єра

Журналістську кар’єру розпочав у 19 років, працюючи у новинній програмі "Вікна".

У 1997-му виступав автором і ведучим окремих рубрик у телепроєктах "Бомба" та "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1".

У період з 1998 по 2000 рік працював спеціальним кореспондентом програми "Вікна" на телеканалі СТБ.

З 2000 до 2004 року був спеціальним кореспондентом програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV.

З 2004 по 2009-й був ведучим програм "ТСН-Варта" і "Сніданок з 1+1", а також кореспондентом новинного проєкту "ТСН".

Діяльність у політиці

У 2019-му Швець був обраний народним депутатом України IX скликання. У виборах брав участь як безпартійний кандидат від партії "Слуга народу".

У Верховній Раді став секретарем Комітету з питань свободи слова, а також очолив підкомітет з питань захисту прав і свобод журналістів та працівників медіа.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 травня з життя пішов народний депутат України I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа
NEWS
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів