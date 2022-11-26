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Помер голова МЗС Білорусі

Фото: Володимир Макей, голова МЗС Білорусі (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у суботу, 26 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - розповів він.

При цьому більш детальних подробиць речник не розкрив.

Оновлено 16:18

Глаз розповів, що ще вчора, 25 листопада, Макей "обговорював робочі плани на тиждень і нічого не віщувало трагедії".

Зазначимо, що Макей обіймав посаду глави МЗС за режиму диктатора Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше Макей обіцяв, що його країна "не завдасть удару по Україні і виступає проти застосування будь-якої зброї".

Також ми писали, що Макей почав загрожувати країнам Заходу через пропозицію України розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні з Білоруссю.

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