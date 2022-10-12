У Білорусі перейшли до погроз через ідею України про місію на кордоні

У Білорусі заявили, що направлення на українсько-білоруський кордон спостерігачів із західних країн означатиме участь цих держав у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БЕЛТА ".

"Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн до українського конфлікту", - сказав міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей.

При цьому він сказав, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

Макею також поставили питання, чи розміщення спостерігачів становитиме загрозу національній безпеці Білорусі.

Він сказав, що це буде залежати від намірів, з якими прийдуть спостерігачі або якою зброєю вони будуть мати.

"Звичайно, будуть вироблятися адекватні заходи реагування. У тому числі й військового штибу", - додав він.