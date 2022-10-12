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У Білорусі перейшли до погроз через ідею України про місію на кордоні

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Середа 12 жовтня 2022 22:21
У Білорусі перейшли до погроз через ідею України про місію на кордоні Фото: міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі заявили, що направлення на українсько-білоруський кордон спостерігачів із західних країн означатиме участь цих держав у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

"Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн до українського конфлікту", - сказав міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей.

При цьому він сказав, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

Макею також поставили питання, чи розміщення спостерігачів становитиме загрозу національній безпеці Білорусі.

Він сказав, що це буде залежати від намірів, з якими прийдуть спостерігачі або якою зброєю вони будуть мати.

"Звичайно, будуть вироблятися адекватні заходи реагування. У тому числі й військового штибу", - додав він.

Раніше держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що він не проти розміщення спостерігачів, але категорично відкинув ідею призначення спостерігачами іноземних військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокації про те, що Україна нібито готує удар по цій країні.

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