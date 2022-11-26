RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер глава МИД Беларуси

Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер в субботу, 26 ноября.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - рассказал он.

При этом больее детальных подробностей пресс-секретарь не раскрыл.

Обновлено 16:18

Глаз рассказал, что еще вчера, 25 ноября, Макей "обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало трагедии".

Отметим, что Макей занимал должность главы МИД при режиме диктатора Александра Лукашенко с 2012 года. До этого он был главой Администрации президента.

Напомним, ранее Макей обещал, что его страна "не нанесет удар по Украине и выступает против применения любого оружия".

Также мы писали, что Макей начал угрожать странам Запада из-за предложения Украины разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМИД БеларусиВладимир Макей