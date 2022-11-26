Умер глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер в субботу, 26 ноября.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - рассказал он.
При этом больее детальных подробностей пресс-секретарь не раскрыл.
Обновлено 16:18
Глаз рассказал, что еще вчера, 25 ноября, Макей "обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало трагедии".
Отметим, что Макей занимал должность главы МИД при режиме диктатора Александра Лукашенко с 2012 года. До этого он был главой Администрации президента.
Напомним, ранее Макей обещал, что его страна "не нанесет удар по Украине и выступает против применения любого оружия".
Также мы писали, что Макей начал угрожать странам Запада из-за предложения Украины разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью.
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