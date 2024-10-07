Помер ексзаступник мера Дніпра: що відомо

У Дніпрі помер ексзаступник мера міста та колишній депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Пропозиція" Михайло Лисенко. Раніше політик переніс операцію на хребті, а 4 роки назад пережив перший інфаркт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Дніпра Бориса Філатова .

Він зазначив, що Лисенко помер вчора, 6 жовтня, у кареті швидкої, не приходячи до тями. Філатов додав, що лікарі боролися за його життя стільки, скільки могли, однак його серце не витримало.

"Мені нестерпно писати, тому буду коротким. Усі, хто був знайомий із Мішею, добре знав, що він горів на роботі. У прямому і переносному сенсі слова. Ще чотири роки тому він уже переніс один інфаркт, але це його не зупиняло. Плюс здоров'я не додавали нескінченні (і безрезультатні) кримінальні переслідування, обшуки і суди", - повідомив мер міста.

За його словами, останній обшук у Лисенко був цієї суботи.

"Скажіть, що можна шукати вдома у людини після десятків проведених обшуків?!Якщо це просто не цькування?" - написав Філатов у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що останнім часом Лисенко почував себе не добре, а також переніс складну операцію на хребті. Філатов нагадав, що більш ніж півроку тому його ексзаступник звільнився і відмовився від депутатства.

"Єдине, про що Міша мріяв, то це про те, щоб його залишили у спокої і він міг займатися своїми собаками і котами. Серед міських зоозахисників він мав незаперечний авторитет. Як бачите, у спокої його не залишили. А про його собак і котів тепер піклуватися нам", - додав мер міста у своєму дописі.

Він також попросив вибачення у померлого ексзаступника за те, щоб був безжальним до нього так, як і до себе, а також за те, що Лисенко "не змогли вберегти".

Що відомо про Михайла Лисенко

Він народився 27 квітня 1981 року в Дніпрі, освіту здобув в Дніпровському державному університеті.

На посаді заступника мера Дніпра Бориса Філатова відповідав за інфраструктуру міста та активно займався питаннями будівництва, благоустрою, доріг і комунальних послуг. Під час своєї роботи він очолював масштабні проєкти з ремонту доріг та модернізації міських об'єктів. Лисенко також відомий своїми прямими висловлюваннями і активною позицією щодо реформ у місті.

Лисенко займав посаду заступника міського голови до 2023 року.

Відомо, що він був фігурантом кримінального розслідування через звинувачення в корупції та розтраті бюджетних коштів під час роботи на посаді. Його звинувачували в махінаціях із міськими проєктами.