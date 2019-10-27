За заместителя мэра Днепра Лысенко внесли залог

Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Лысенко подозревают в хищении средств на ремонте Нового моста

За заместителя мера Днепра Бориса Филатова Михаила Лысенко, которого подозревают в хищении средств на ремонте Нового моста, внесли залог в сумме около 600 тыс. гривен. Об этом сообщает ТСН.

Залог за Лысенко внесли сразу после избрания меры пресечения, то есть в СИЗО заммера Днепра не был.

По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 млн гривен (1,15 млн долларов) бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Лысенко. Суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре.