ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал заместителя Филатова

Новости » Политика    26.10.2019 - 13:56
Суд арестовал заместителя Филатова
Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Заместителя мэра Днепра подозревают в коррупции

Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю мэра Днепра Бориса Филатова Михаилу Лысенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сообщается, что суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В самой прокуратуре не сообщили имя чиновника, однако, по данным "Радио Свобода", речь идет о заместителе мэра Михаила Лысенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре.

РБК-Украина также сообщало, что 13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Под Днепром заключенный убил конвоира В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра
Новости Украины ФК ДнепрСудБорис Филатов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь