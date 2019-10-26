Суд арестовал заместителя Филатова

Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Заместителя мэра Днепра подозревают в коррупции

Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю мэра Днепра Бориса Филатова Михаилу Лысенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сообщается, что суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В самой прокуратуре не сообщили имя чиновника, однако, по данным "Радио Свобода", речь идет о заместителе мэра Михаила Лысенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре.

РБК-Украина также сообщало, что 13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.