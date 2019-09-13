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После обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 17:59
После обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Обыски в Днепре прошли в связи с ремонтом Центрального моста

После обысков в мэрии Днепра прокуратура объявила подозрения семи чиновникам мэрии и представителям подрядных организаций за нарушения при ремонте Центрального моста. Об этом на брифинге заявил прокурор Игорь Голубинский.

По его словам, заочно о подозрении сообщили заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко. Он также уточнил, что сегодня по месту жительства фигурантов дела провели около 20 обысков. По версии следствия, Лысенко в сговоре с подрядчиком в акты выполненных работ внес ложные сведения по классу бетона тротуарных блоков, в результате чего нанесен ущерб почти на 30 млн гривен.

Кроме того, фигурантов подозревают в завышении стоимости работ и материалов при ремонте Центрального моста. Следствие продолжает проверять ряд возможных злоупотреблений.

Отметим, в августе прокуратура открыла дело из-за ремонта моста в Днепре. В частности, дело было открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, сегодня Госбюро расследований пришло с обыском в Международный инвестиционный банк, который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Обыски проходят по делу о возможных нарушениях при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

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