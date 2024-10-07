Умер экс-заметитель мэра Днепра: что известно

В Днепре скончался экс-заместитель мэра города и бывший депутат Днепропетровского областного совета от партии "Предложение" Михаил Лысенко. Ранее политик перенес операцию на позвоночнике, а 4 года назад пережил первый инфаркт.

Он отметил, что Лысенко умер вчера, 6 октября, в карете скорой, не приходя в сознание. Филатов добавил, что врачи боролись за его жизнь столько, сколько могли, однако сердце его не выдержало.

"Мне невыносимо писать, поэтому буду кратким. Все, кто был знаком с Мишей, хорошо знал, что он горел на работе. В прямом и переносном смысле слова. Еще четыре года назад он уже перенес один инфаркт, но это его не останавливало. Плюс здоровье не прибавляли бесконечные (и безрезультатные) уголовные преследования, обыски и суды", - сообщил мэр города.

По его словам, последний обыск у Лысенко был в эту субботу.

"Скажите, что можно искать дома у человека после десятков проведенных обысков? Если это просто не травля?" - написал Филатов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в последнее время Лысенко чувствовал себя плохо, а также перенес сложную операцию на позвоночнике. Филатов напомнил, что более полугода назад его экс-заместитель уволился и отказался от депутатства.

"Единственное, о чем Миша мечтал, это о том, чтобы его оставили в покое и он мог заниматься своими собаками и котами. Среди городских зоозащитников он имел неоспоримый авторитет. Как видите, в покое его не оставили. А о его собаках и котах теперь заботиться нам", - добавил мэр города в своем сообщении.

Он также извинился перед умершим экс-заместителем за то, чтобы был безжалостным к нему так, как и к себе, а также за то, что Лысенко "не смогли уберечь".

Что известно о Михаиле Лысенко

Он родился 27 апреля 1981 в Днепре, образование получил в Днепровском государственном университете.

В должности заместителя мэра Днепра Бориса Филатова отвечал за инфраструктуру города и активно занимался вопросами строительства, благоустройства, дорог и коммунальных услуг. Во время работы он возглавлял масштабные проекты по ремонту дорог и модернизации городских объектов. Лысенко также известен своими прямыми высказываниями и активной позицией по реформам в городе.

Лысенко занимал должность заместителя городского головы до 2023 года.

Известно, что он был фигурантом уголовного расследования по обвинению в коррупции и растрате бюджетных средств во время работы в должности. Его обвиняли в махинациях с городскими проектами.