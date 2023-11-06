Пом'якшення валютних обмежень та гнучкий курс долара: що у фокусі переговорів з МВФ

Як зазначили в прес-службі, під час другого перегляду програми EFF, йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

"У фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обговорюватимуться результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фахівці зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок, додали в НБУ.

"Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Місія МВФ

Нагадаємо, Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу з 6 листопада.

місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш кредиту у розмірі приблизно 900 млн доларів.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.