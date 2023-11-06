Смягчение валютных ограничений и гибкий курс доллара: что в фокусе переговоров с МВФ

Как отметили в пресс-службе, во время второго просмотра EFF, речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

"В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Обсуждаются результаты перехода в режим управляемой гибкости курса риск-ориентированного надзора в финансовом секторе", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок, добавили в НБУ.

"Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования потребностей бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего", - отметил глава НБУ Андрей Пышный .

Миссия МВФ

Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине начала работу с 6 ноября.

миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

На минувшей неделе премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш кредита в размере примерно 900 млн долларов.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн. долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса .

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный , новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать, а термин "управляемая гибкость курса" не равняется "перманентной девальвации".

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.