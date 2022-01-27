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Не на користь жодній країні: Туреччина закликала Україну і Росію до деескалації

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Анкара, Четвер 27 січня 2022 20:42
Не на користь жодній країні: Туреччина закликала Україну і Росію до деескалації Фото: Туреччина закликала Україну і Росію до деескалації ситуації (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 27 січня, пройшло засідання Ради безпеки Туреччини під головуванням президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. За його підсумками прийнято заяву щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Однією з тем Ради безпеки Туреччини стала ситуація навколо України. Анкара закликала сторони до деескалації.

"Було звернено увагу на те, що ескалація напруженості між Україною і Російською Федерацією не принесе кому-небудь користі. Закликаємо сторони знизити напруженість", - йдеться в підсумковій заяві Ради.

Ще однією темою засідання стала ситуація на Кавказі. Рада безпеки підкреслила важливість вдосконалення механізмів співпраці, створених в регіоні за допомогою конструктивних і щирих зусиль сторін, особливо Туреччини та Вірменії.

Нагадавши, Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Стамбулі.

Зазначимо, на початку лютого Ердоган відвідає Україну.

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