Полював на ракети "Нептун": СБУ викрила російського "крота" у лавах ЗСУ

Деталі справи

За даними спецслужб, зрадником виявився 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка.

Він мав повідомити ворогу координати підрозділу, де сам проходив службу. Йдеться про місце розташування ракетних комплексів "Нептун", які контролюють акваторію Чорного моря.

Росіяни планували завдати по цих позиціях комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Перед атакою агент мав відійти на безпечну відстань за вказівкою куратора.

СБУ викрила і затримала зрадника під час підготовки агентурного звіту для окупантів. Крім того, він також мав коригувати удари по навчальних центрах ЗСУ, де раніше сам проходив підготовку.

Згідно з матеріалами слідства, чоловіка помітили у проросійських чат-ботах Міноборони РФ, де він поширював ворожі коментарі. Під час обшуку у нього вилучили телефон з доказами шпигунської діяльності.

Що йому загрожує

Фігуранту оголошено підозру за держзраду в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила "крота" серед військових (ssu.gov.ua)