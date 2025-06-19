Охотился на ракеты "Нептун": СБУ разоблачила российского "крота" в рядах ВСУ

Детали дела

По данным спецслужб, предателем оказался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка.

Он должен был сообщить врагу координаты подразделения, где сам проходил службу. Речь идет о месте расположения ракетных комплексов "Нептун", которые контролируют акваторию Черного моря.

Россияне планировали нанести по этим позициям комбинированный удар дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Перед атакой агент должен был отойти на безопасное расстояние по указанию куратора.

СБУ разоблачила и задержала предателя во время подготовки агентурного отчета для оккупантов. Кроме того, он также должен был корректировать удары по учебным центрам ВСУ, где ранее сам проходил подготовку.

Согласно материалам следствия, мужчину заметили в пророссийских чат-ботах Минобороны РФ, где он распространял враждебные комментарии. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Что ему грозит

Фигуранту объявлено подозрение за госизмену в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заклю чение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила "крота" среди военных (ssu.gov.ua)