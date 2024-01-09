Співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського інформатора. Зрадник "полював" на протиповітряну оборону, а також HIMARS наших воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

Зрадника було затримано в результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області.

Насамперед ворожий інформатор намагався виявити пункти базування комплексів ППО, а також реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS. Зокрема його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу й військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

Отриману інформацію він поширював через один з ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками "МДБ "ДНР".

Затриманим виявився 43-річний місцевий житель, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах.

"Потім зловмисник почав "зливати" до чат-бота ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку. Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ", - пише СБУ.

Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який зрадник використовував у розвідувальній діяльності.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Фото: "Полював" на ППО та HIMARS: СБУ затримали зрадника під Слов'янськом (t.me/SBUkr/)