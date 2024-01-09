ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Полював" на ППО та HIMARS: СБУ затримали зрадника під Слов'янськом

Вівторок 09 січня 2024 10:25
UA EN RU
"Полював" на ППО та HIMARS: СБУ затримали зрадника під Слов'янськом Фото: "Полював" на ППО та HIMARS: СБУ затримали зрадника під Слов'янськом (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського інформатора. Зрадник "полював" на протиповітряну оборону, а також HIMARS наших воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

Зрадника було затримано в результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області.

Насамперед ворожий інформатор намагався виявити пункти базування комплексів ППО, а також реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS. Зокрема його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу й військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

Отриману інформацію він поширював через один з ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками "МДБ "ДНР".

Затриманим виявився 43-річний місцевий житель, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах.

"Потім зловмисник почав "зливати" до чат-бота ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку. Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ", - пише СБУ.

Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який зрадник використовував у розвідувальній діяльності.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Фото: "Полював" на ППО та HIMARS: СБУ затримали зрадника під Слов'янськом (t.me/SBUkr/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали так звану "заступницю голови виборчкому РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
DAILY
Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають