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"Охотился" на ПВО и HIMARS: СБУ задержали предателя под Славянском

Вторник 09 января 2024 10:25
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"Охотился" на ПВО и HIMARS: СБУ задержали предателя под Славянском Фото: "Охотился" на ПВО и HIMARS: СБУ задержали предателя под Славянском (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского осведомителя. Предатель "охотился" на противовоздушную оборону, а также HIMARS наших воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

Предатель был задержан в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области.

Прежде всего вражеский информатор пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО, а также реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS. В частности его интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска.

Полученную информацию он распространял через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, который администрируется представителями "МГБ "ДНР".

Задержанным оказался 43-летний местный житель, который поддерживал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Об этом он неоднократно писал в прокремлевских Telegram-каналах.

"Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бота ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочное количество украинских войск на Славянском направлении. Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ", - пишет СБУ.

Во время обысков был изъят мобильный телефон, который предатель использовал в разведывательной деятельности.

Что угрожает

Предателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Фото: "Охотился" на ПВО и HIMARS: СБУ задержали предателя под Славянском (t.me/SBUkr/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время задержали так называемую "замглавы избиркома РФ".

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