"Полював" на HIMARS. СБУ затримала агента російських спецслужб в Одеській області

СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який співпрацював з РФ після початку повномасштабного вторгнення.

"Окупанти обрали йому псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону", - йдеться в повідомленні.

Також агент РФ намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS. Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Правоохоронці спіймали його, коли він виконував розвідувальне завдання. Встановили, що для маскування злочинів фігурант часто змінював сім-картки на мобільному телефоні, який використовував для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Фото: СБУ затримала агента російських спецслужб в Одеській області (ssu.gov.ua)