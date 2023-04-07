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Коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області. СБУ затримала російську агентку

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Донецька область, П'ятниця 07 квітня 2023 12:24
Коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області. СБУ затримала російську агентку Фото: СБУ затримала російську агентку,яка коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області в серпні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Telegram-канал Служби безпеки України.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка прифронтового українського міста, яка стала агенткою ФСБ після повномасштабного вторгнення.

Також вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

Крім того, вона передавала агресору координати місцевих шкіл і дитячих садочків.
Після ворожих обстрілів агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки, про які потім "звітувала" російській спецслужбі.

"Під час виконання злочинних завдань фігурантка передавала ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості" ,- йдеться в повідомленні.

У разі захоплення регіону ворог обіцяв своїй поплічниці «посаду» в окупаційній адміністрації.

При обшуку в домівці колаборантки виявили мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Слідство триває, всіх причетних шукають.

Раніше ми писали про те, що СБУ викрила 9 колаборантів, серед них депутати ОПЗЖ.

Також нагадаємо, що СБУ затримала інформатора РФ, який фіксував наслідки удару по багатоповерхівці в Запоріжжі.

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Служба безпеки України
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