"Полював" на аеродроми та навчальні центри. Агента РФ засудили до 15 років в'язниці

Житель Одеської області допомагав РФ і здавав позиції аеродромів регіону. За це його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Як встановило слідство, засудженим є працівник однієї з місцевих лікарень, який мав прокремлівські погляди та періодично оприлюднював їх на сторінках російських Telegram-каналів.

Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які влітку минулого року дистанційно завербували його через спілкування в популярному месенджері.

Для збору розвідінформації зрадник самостійно об'їжджав територію регіону та приховано фіксував місця базування або маршрути руху українських військ.

Що він конкретно здавав росіянам

Отримані відомості він передавав агресору у вигляді позначення локацій українських об'єктів на електронних картах з детальним описом, зокрема щодо орієнтовної кількості особового складу та техніки Сил оборони.

Насамперед він намагався виявити та передати окупантам точні координати можливих пунктів дислокації військових аеродромів та навчальних центрів ЗСУ на території регіону.

"Також він "звертав увагу" на місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських захисників у різних районах області", - пише СБУ.

Фото: Зрадник (facebook.com/don.gp.gov.ua)

У разі отримання розвідданих загарбники планували використати їх для планування нових і коригування повторних повітряних атак на Одеську область, зокрема із застосуванням ракетного озброєння і дронів-камікадзе типу Shahed.

Суд відправив зрадника до в'язниці

Співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії та затримали його в серпні 2022 року.

Тим самим було зірвано реалізацію ворожих планів із підготовки серії повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах в області.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, і призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Суди над зрадниками в Україні

Співробітник Управління держохорони перейшов на бік росіян під час окупації частини Чернігівської області. Суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві.

Також бойовик із "народної комендатури ЛНР" потрапив у полон до українських військових. Його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.