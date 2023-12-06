Бойовика "військової комендатури ЛНР" засудили до 12 років в'язниці. Він воював на Донбасі

Бойовик із "народної комендатури ЛНР" потрапив у полон до українських військових. Його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Про кого йдеться

Прокурори в суді довели, що у 2018-2022 роках засуджений працював у так званому "МНС ЛНР". Обіймав посади "пожежного-рятувальника" та "командира відділення".

У грудні 2022 року підписав контракт на проходження військової служби. Отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю.

Спочатку служив "стрільцем 234-го окремого батальйону охорони" у складі "військової комендатури ЛНР". Проводив огляди пасажирів і автомобілів на блокпосту. Пізніше - у "360-му окремому батальйоні охорони" з місцем розташування в Луганську.

Бойовика відправили до в'язниці

З березня 2023 року засуджений воював у населених пунктах Луганщини у складі "7-ї бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР".

Фото: Бойовик (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наприкінці травня військовослужбовці Збройних сил України затримали учасника окупаційних військ держави-агресора біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району.

Йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в судових або правоохоронних органах на той самий строк.

Вироки для зрадників в Україні

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Також житель Херсонської області під час окупації Росією добровільно погодився на співпрацю з РФ та працював на окупантів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.